Scoperta choc nel bagno dell’aereo: un feto morto tra la carta igienica

Un feto è stato trovato all’interno di un bagno di un aereo commerciale della American Airlines che era atterrato in città lunedì notte all’aeroporto LaGuardia di New York, proveniente da Charlotte, Carolina del Nord. È il secondo caso in pochi giorni: il 25 luglio, su un volo della compagnia Air Asia diretto in India, l’equipaggio aveva ritrovato un feto morto sempre nel bagno dell’aereo. Il corpicino è stato rinvenuto mentre il velivolo veniva preparato per l’atterraggio a Delhi, in India.

I fatti

In quest’ultimo caso, la raccapricciante scoperta è stata fatta da un addetto alle pulizie. L’uomo ha riferito di aver visto “molta carta igienica nella sezione del water”, come riferito da un portavoce della compagnia aerea. Da una nota della American Airlines il volo 1942, proveniente dalla città di Charlotte alle ore 8.56 pm è atterrato a LaGuardia’s Terminal B alle 22.44 di lunedì. Sul volo, viaggiavano diverse donne che sono state identificate dalla FBI. È stata aperta un’inchiesta su quanto accaduto. Nel frattempo un portavoce dell’Ufficio medico capo della città di New York ha rivelato a BuzzFeed News un dettaglio sicuramente inquietante: pare che l’età gestazionale del feto ritrovato nel bagno dell’aereo era stimata di cinque mesi.