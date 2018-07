Spaventosa scoperta, 11 cadaveri trovati in una casa

Tragica scoperta, trovate undici persone, dieci delle quali bendate e impiccate, senza vita in una abitazione nella parte della capitale indiana New Delhi. Uno scenario raccapricciante per la polizia del posto che

sta indagando e monitorando per capire le ragioni possibili di questo assurdo gesto.

Suicidio o tragedia familiare?

Ancora non è stata chiara la dinamica dell’evento drammatico, si cerca di capire se fossero membri di una stessa famiglia e se si siano suicidati oppure uccisi nella loro abitazione. Tuttavia, sui corpi delle sette donne e dei quattro uomini trovati, non ci sono segni di colpi di proiettile.

Mentre dieci di loro erano impiccati al soffitto, altra situazione per il corpo di una donna di 70 anni giaceva sul pavimento.