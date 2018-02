Scoperto traffico illecito di rifiuti

VARESE, 14 FEB – La Dia di Milano e i carabinieri del Reparto Operativo di Varese hanno eseguito un sequestro di beni immobili e denaro per 5 milioni di euro a carico di due fratelli di origine campana di 59 e 66 anni residenti a Fagnano Olona (Varese), di cui il maggiore è latitante, su disposizione del Tribunale di Varese. Per loro è scattata anche la misura di sorveglianza speciale con obbligo di dimora nel comune di residenza. Secondo quanto ricostruito dalle indagini dei carabinieri, i due si sarebbero arricchiti attraverso la gestione illecita di discariche e il traffico illecito di rifiuti nel Varesotto. A destare il sospetto negli investigatori, facendo partire le prime verifiche, sarebbe stato lo stile di vita dei due, nettamente al di sopra delle loro possibilità economiche. Su disposizione del Tribunale quindi, gli sono stati sequestrati 27 immobili tra le province di Varese, Torino e Crotone, due auto, 28 conti correnti (uno in Svizzera su rogatoria internazionale) e beni riferibili a tre aziende.

2018-02-14_1141754035