Scoppia l’Estate: in arrivo la “bomba” calda su tutta l’Italia. Il meteo del weekend. Sabato 2 Giugno si celebra il 72° anniversario della nascita della Repubblica Italiana, e appaiono decisamente buone le previsioni meteo su gran parte del Paese. L’alta pressione è ormai padrona dell’Italia, con veramente poche eccezioni: la giornata festiva sarà caratterizzata da tempo decisamente soleggiato da Nord a Sud, ma attenzione ai temporali, sempre in agguato, specie sui settori alpini. Sabato, al mattino, il sole splenderà sulle aree di pianura settentrionali, mentre sulla Liguria, a causa dei deboli flussi meridionali, si avranno più nubi, con qualche isolato piovasco, soprattutto a ridosso dei rilievi appenninici. Tanto sole sulle coste venete e sulla riviera romagnola. Le temperature invece si manterranno ovunque sopra la media del periodo, con punte di 28-29° sulle regioni nordorientali (Venezia e Trieste su tutte), fino a 27° a Milano e 26° a Torino.

Il mare ancora fresco andrà a mitigare il clima delle città costiere liguri, dove le massime non supereranno i 22° (con valori di umidità piuttosto elevati).