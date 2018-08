Scopre un ladro in casa e spara in aria per spaventarlo. Ora l’uomo è nei guai

È uscito in strada con la sua arma in pugno per spaventare un ladro che stava cercando di entrare nella sua casa e con la sua pistola ha sparato tre colpi in aria. Poi, sempre con la pistola in mano, ha anche ricorso il malvivente per strada. E alla fine è stato denunciato per porto abusivo d’armi. Questo perché la pistola usata per spaventare il ladro era sì regolarmente detenuta, ma doveva essere tenuta in casa e lui non poteva portarla in strada. L’episodio si è verificato nella tarda serata di lunedì in via Juvarra a Nichelino, alle porte di Torino, e l’uomo finito nei guai dopo aver fatto scappare il ladro è un quarantunenne.

La ricostruzione

Da quanto ricostruito, l’uomo ha sorpreso il malvivente che cercava di intrufolarsi nella sua abitazione e a quel punto ha sparato tre colpi in aria con la sua pistola. Poi, dopo averlo rincorso per un po’ per strada, ha chiesto aiuto nel momento in cui ha incrociato una pattuglia di carabinieri. Ai militari l’uomo ha raccontato tutto quello che era accaduto. I carabinieri hanno quindi avviato le indagini per trovare il malvivente, che nel frattempo è riuscito a scappare senza refurtiva, ma intanto il quarantunenne è stato denunciato per aver portato la sua pistola fuori casa e l’arma è stata sequestrata.

