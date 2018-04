Si nasconde in cantina, ma scoreggia e viene arrestato: una flatulenza gli è costata cara

Arrestato per una scoreggia: è l’insolito destino di un uomo di Piacenza. Il 40enne, residente a Cadeo è stato raggiunto presso la propria abitazione poiché su di lui pendeva un mandato di arresto per due furti commessi in Germania, ma a mandarlo nei guai è stata una flatulenza un pò troppo rumorosa.

Arrestato per colpa di una scoreggia

L’uomo, quando ha visto arrivare gli agenti della squadra mobile, si è gettato dal balcone del primo piano e si è nascosto in cantina. Dove, convinto forse di essere al sicuro, l’ha mollata così forte da farsi sentire dagli agenti. I quali grazie a quel rumore inconfondibile hanno trovato il fuggitivo.