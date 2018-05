Lecce. Paura a scuola, lampadario si stacca e crolla sui banchi: un ferito

Paura in una scuola di Copertino (Lecce). Il lampadario si stacca improvvisamente durante la prova d’inglese e si sfiora la tragedia. Un ragazzino è rimasto ferito lievemente. La notizia è riportata da corrieresalentino. L’episodio è avvenuto ieri mattina in un’aula dell’Istituto comprensivo “Renata Fonte”Polo 3 di Copertino, situato in via Fatima, all’interno del quale sono ospitati la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria. Ad un tratto, il lampadario si è staccato dal soffitto ed è precipitato al suolo tra i banchi degli studenti. Soltanto il caso ha voluto che nessuno dei giovani si trovasse seduto al di sotto.