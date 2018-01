Scuola: protesta a Bologna contro Fedeli

BOLOGNA, 19 GEN – Alcune decine di manifestanti si sono dati appuntamento fuori da Palazzo Re Enzo, in Piazza Maggiore, per contestare il ministro dell’Istruzione, Valeria Fedeli ospite della tre giorni ‘Futura’ sulla scuola digitale in corso a Bologna. Guardati a vista dalle forze dell’ordine, i manifestanti – sotto le bandiere dei sindacati Sgb, Usb e di ‘Potere al Popolo’ hanno scandito alcuni slogan gridando, tra l’altro, ‘Fedeli Vattene via’ e ‘Ma quale buona scuola, solo una bugia’. I manifestanti hanno inoltre esposto due striscioni con scritto: ‘Precariato crimine di Stato’ e ‘ Pd, ministro Fedeli, il nostro futuro lo decidiamo noi’.

