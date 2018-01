Scuola: sit-in Nastrini rossi Puglia

BARI, 04 GEN – “Vogliamo continuare a insegnare nella nostra terra e veder rientrare quei docenti pugliesi o siciliani, comunque meridionali, che oggi sono costretti a lavorare lontano”. A sostenerlo i ‘Nastrini rossi’ pugliesi, docenti stabilizzati dalla ‘Buona scuola’ ed assunti al Nord, che oggi a Bari hanno manifestato davanti la sede del Consiglio regionale della Puglia con una delegazione composta da oltre trenta insegnanti. L’iniziativa prosegue la protesta avviata il 28 dicembre scorso a Catania “in un fronte unito di rivendicazione dei diritti soprattutto – ha spiegato la portavoce del gruppo, Francesca Marsico – delle donne e delle lavoratrici, oltre che delle loro famiglie. Stimiamo in 30 mila i docenti costretti a lasciare le proprie famiglie al Sud per una cattedra al Nord”. “Chiediamo ancora che qualcuno si occupi seriamente della situazione ed anche se in Puglia – ha aggiunto – possiamo ritenerci fortunati, essendo in pochissimi fuori regione, restiamo nel panorama del Sud una sorta di mosca bianca”.

2018-01-04_1041690693