Scuola:50mila per pene a alunni violenti

ROMA, 11 APR – Ha già raccolto oltre 50 mila firme la petizione lanciata dal gruppo Fb “Professione insegnante” che chiede una legge “che istituisca e soprattutto rafforzi – si legge nel documento – la figura dell’insegnante quale pubblico ufficiale, che inasprisca le pene laddove ci sono episodi di violenza conclamati, che tuteli la libertà di insegnamento e restituisca agli insegnanti un ruolo di primo piano”. “Occorre una legge – spiegano i promotori – che comporti delle sanzioni che siano da esempio educativo per le generazioni future, serve una norma che tuteli il libero esercizio dell’insegnamento quale base per la crescita delle generazioni che verranno. Serve una legge atta a prevenire episodi che si aggiungono alla non facile situazione del comparto scuola maltrattato sul piano economico, giuridico e sociale”.

