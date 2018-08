“Se vedete una scatola in strada state attenti”. Il nuovo allarme lanciato agli automobilisti

I soliti balordi ne inventano sempre di nuove per poter mettere a segno furti e rapine. Negli ultimi giorni si sono moltiplicati i tentativi di rapina ai danni di automobilisti che transitano lungo via Enrico De Nicola, tra Melito e Casandrino. La strada, a lunghi tratti sterrata, in cui bisogna procedere a passo d’uomo per il fondo dissestato, è negli ultimi giorni il luogo preferito per perpetrare rapine ai danni di automobilisti. La tecnica è del tutto nuova: i malviventi, infatti, mettono al centro della carreggiata sterrata un cartone che induce gli automobilisti a fermarsi ed è a questo punto che entrano in azione i balordi: si avvicinano in fretta alla vettura ferma intimando al conducente di consegnare oggetti preziosi, cellulari e soldi. Sono già diverse le segnalazioni giunte su questa nuova trovata. Anche su Facebook ci sono post che invitano gli automobilisti a fare attenzione.

fonte: Internapoli