Secondo medico no vax radiato a Milano

MILANO, 12 APR – E’ stata radiata dall’Ordine dei Medici di Milano Gabriella Maria Lesmo, dottoressa no vax, di cui si è svolta l’audizione sabato scorso. L’Ordine, che lo scorso anno ha già radiato un altro dottore antivaccini, Dario Miedico, non conferma quale sia la decisione, messa nero su bianco in una lettera che risulta già consegnata a Lesmo. Lei ha però condiviso sul suo profilo Facebook un post di critica alla sua radiazione. La notizia è rimbalzata su siti no vax. Lesmo su Fb ha ringraziato per la solidarietà e scritto che “punire la libertà di esprimere liberamente le proprie opinioni su farmaci in contesti pubblici ed impedire la libertà di giudizio ai medici è indegna di un paese democratico e civile”. E ha aggiunto che “privare del permesso di lavoro una professionista che per più di 38 anni ha esercitato in contesti pubblici e privati senza una sbavatura, per di più madre vedova di un ragazzo disabile per causa iatrogena (in relazione a una terapia, n.d.r.), qualifica chi lo ha fatto”.

2018-04-12_1121824230