SEGUE LA MOGLIE E LA SORPRENDE A FARE SESSO CON IL GIOVANE PARROCO DI COLORE.

Sorprende la moglie a fare sesso in auto con il prete. Scoppia il putiferio.

Ha beccato la sua ex moglie, madre dei suoi due figli, mentre era appartata in auto col suo nuovo amante: e l’amante non era un uomo qualunque, ma un sacerdote africano 40enne. È successo alla periferia di Cremona, dove l’uomo, ancora geloso e sospettoso nonostante sia separato con la ex consorte, l’ha seguita e l’ha affrontata dopo essersi accorto che si era appartata col prete di colore.

La lite

E’ andata avanti a pugni, e si è conclusa con l’intervento dei carabinieri nonché con l’allontanamento del prete dalla parrocchia, nel piacentino, in cui officiava.