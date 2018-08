“Sei troppo polemica” Madre uccide la figlia nel sonno con un’ascia

L’ha uccisa nel sonno, colpendola ripetutamente con un’ascia, a quanto pare perché stanca delle continue polemiche e discussioni in casa. Arriva dalla Russia la storia di Yulia Degirmendzhy, una ragazza di diciotto anni uccisa in casa dalla mamma quarantanovenne Tatiana Degirmendzhy. È stata la stessa donna a confessare l’omicidio e spiegare il perché di quel terribile gesto. A quanto pare Tatiana non sopportava più la convivenza con la figlia Yulia che lei definiva “eccessivamente polemica”. Da tempo mamma e figlia si scontravano quotidianamente e alla fine la donna avrebbe deciso di mettere fine alla vita dell’adolescente. Così, mentre la ragazza dormiva, avrebbe impugnato un’ascia e l’avrebbe massacrata facendola letteralmente a pezzi e lasciandola morta in una pozza di sangue.

Fonte: Fanpage