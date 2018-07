“Sei troppo vecchia!”, si trasferisce all’estero e ha un figlio a 58 anni

Un vero e proprio miracolo è accaduto ad una donna di 58 anni del Regno Unito che ha partorito il suo primo figlio alla sua matura età. “Ho cercato di avere un figlio per lungo tempo ma a 40 anni il mio matrimonio non ha retto all’infertilità così mi sono ritrovata single e senza figli ma ho diritto di diventare mamma quanto una donna più giovane”, aveva sempre dichiarato e combattuto per la sua maternità.

Fatte le dovute procedure, aveva chiesto di essere sottoposta a fecondazione assistita dal servizi sanitario, ma la risposta negativa era sempre la stessa: “Lei è troppo vecchia”. “Da adolescente presumevo che avrei iniziato ad avere una famiglia a 20 anni, ma ho incontrato il mio ex marito solo all’età di 30 anni. Abbiamo cercato di avere un figlio per lungo tempo ma a 40 anni un medico ha detto che avevo un’infertilità inspiegabile. Il nostro matrimonio non è sopravvissuto e così mi sono ritrovata single e senza figli”, ha detto la donna ai media inglesi.

Poi la svolta all’estero.

“Sapevo che se il mio grembo era sano, non c’era alcuna ragione per cui non potevo sostenere una gravidanza”. Così la donna grazie alle cure e alla procedure dell’adozione di embrioni, una procedura offerta solo in pochi paesi, è riuscita a realizzare il suo grande sogno.