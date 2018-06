“SEI UNA S***A” “GAY FRUSTRATO” CLAMOROSA RISSA FRA STEFANO GABBANA E HEATHER PARISI.

Quella tra Stefano Gabbana e i social network non è proprio una storia idilliaca e senza nubi. Lo stilista e socio di Domenico Dolce è infatti uno che ‘non le manda a dire’ ma in questo ultimo periodo la cosa sembra essergli sfuggita di mano e le sue “stoccate” appaiono sotto diversi post. A far notare questo atteggiamento di Gabbana è una delle sue “vittime”, Heather Parisi. Sotto a una foto che la ritrae insieme al suo compagno, lo stilista ha infatti scritto: “Ma questa stronza ancora gira?”.

LA RISPOSTA DELLA PARISI

“C’è un pazzo sui social che si spaccia per Stefano Gabbana oppure Stefano Gabbana sui social ha deciso di dichiarare al mondo intero la sua precoce demenza senile – si legge – La lista delle sue farneticazioni è lunga e di lunga data. Ultimi della lista, Miley Cyrus definita “una ignorante” , Selena Gomez complimentata con la definizione di “è proprio brutta”, e adesso anche la sottoscritta, Heather Parisi, definita “stronza”. Il tutto senza apparente motivo. Stefano Gabbana è uno di quei “closet case” che anche dopo aver fatto “coming out”, vive la propria sessualità con la rabbia e la frustrazione dell’omofobico. Che cattivo esempio di uomo, di gay e di italiano“.