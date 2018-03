Senato: Taverna, rinuncio a ogni benefit

ROMA, 29 MAR – Come vicepresidente del Senato “scelgo di rinunciare all’indennità di funzione, pari a 3.112 euro al mese. Parliamo di oltre 37mila euro l’anno, 186mila euro in una legislatura. Rinuncio poi a svariati altri benefit del tutto ingiustificati, a partire dalle spese di rappresentanza fino all’auto blu, perché già operare in Senato con questo grado di responsabilità è un enorme onore”. Così Paola Taverna su Fb dove aggiunge: “Questi tagli sono aggiuntivi rispetto a quelli che riguardano il mio ordinario stipendio”. Secondo quanto si apprende è la prima volta che accade al Senato.

