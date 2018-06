“Ho fatto l’ottava…” Francesca Cipriani non si ferma più. Il suo annuncio lascia tutti a bocca aperta.

Francesca Cipriani non smette di stupire i fan. L’ex naufraga avrebbe raccontato di essersi sottoposta all’ennesimo intervento al seno: «Ho fatto l’ottava»

Come riporta il sito ilGiornale , la Cipry avrebbe raccontato di essersi dovuta sottoporre a un’operazione per rimuovere alcune cisti che si sarebbero formate in seguito a un intervento al seno: «L’anno scorso ho fatto delle punture di acido ialuronico al seno e sono diventate vere e proprie cisti, anche abbastanza grandi. Forse ho fatto mettere troppo acido ialuronico o forse è stato un effetto collaterale».

Fonte: Leggo