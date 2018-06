“SENZA MIGRANTI EUROPA SI SVUOTA, NO AL POPULISMO” DURISSIMO MONITO DEL PAPA.

“Il mondo non ha bisogno di legalismo, ma di cura. Ha bisogno di cristiani con il cuore di figli”. Lo ha detto Papa Francesco nell’udienza generale incentrata sui comandamenti. “Che cosa pensate voi: Dio è padrone o padre? Siamo sudditi o figli? – ha chiesto il Pontefice ai fedeli -. Questo combattimento, dentro e fuori di noi, si presenta continuamente: mille volte dobbiamo scegliere tra una mentalità da schiavi e una mentalità da figli”. In un’intervista rilasciata a Reuters è intervenuto invece sulla questione migranti: “I populisti creano psicosi”. E ha criticato l’amministrazione Trump sulla gestione dei minori a confine con il Messico.

L’APPELLO AI FEDELI

“Dio è padre, non dimenticatevi mai di questo”. E ha raccomandato ai fedeli di essere sempre “figli”. Infine ha sottolineato: “Cari fratelli e sorelle il mondo non ha bisogno di legalismo, ma di cura. Ha bisogno di cristiani con il cuore di figli”. All’udienza hanno preso parte anche più di 350 persone tra malati di Sla e i famigliari che li hanno accompagnati in vista della giornata mondiale sulla Sla che si celebra il 21 giugno.