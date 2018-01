Sequestrati 180 cani in allevamento

VENEZIA, 31 GEN – I Carabinieri Forestali di Verona hanno denunciato i titolari dell’allevamento di cani di razza “I Tesori dell’Antica Rocca” di Nogarole Rocca (Verona) per detenzione in condizioni incompatibili di oltre 180 cani di razze varie (Maltesi, Chihuahua, Shitzu, Barboncini). Le verifiche sono scattate a dicembre, anche in base ad alcuni recenti servizi di “Striscia la Notizia”. Gli animali sono stati trovati stipati dentro box, cassonetti per la frutta e addirittura in alcuni acquari, al freddo, alcuni in condizioni di isolamento, in condizioni carenti sotto il profilo igienico-sanitario. Dal controllo amministrativo degli animali, intestati ai due titolari D.G. e C.C. √® emerso inoltre che altri cani per la riproduzione erano stati portati in un capannone a Isola Rizza (Verona), anch’esso in condizioni igieniche precarie. militari, su ordine del sostituto procuratore della repubblica Giuseppe Pighi, hanno sequestrato 26 madri e 27 cuccioli, provvedimento convalidato dal Gip di Verona Laura Donati.

2018-01-31_131928116