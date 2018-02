Sequestrati 260 mila prodotti insicuri

PAOLA (COSENZA), 14 FEB – Oltre 246 mila prodotti privi di etichetta sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza di Paola in un esercizio gestito da un cittadino di etnia cinese. Il sequestro è stato fatto nell’ambito delle attività finalizzate a prevenire la commercializzazione di prodotti nocivi o pericolosi per la salute. In particolare sono stati trovati numerosi articoli di carnevale, elettrici ed elettronici non a norma; giocattoli privi di marcatura CE, senza istruzioni ed informazioni sulla sicurezza e avvertenze in lingua italiana sulla eventuale nocività e sui materiali utilizzati per il loro confezionamento; articoli destinati all’uso scolastico e cosmetici privi delle normali informazioni sul contenuto e sulla sicurezza. Il titolare del negozio dove il materiale era stato posto in vendita rischia una sanzione amministrativa fino a euro 60 mila euro.

