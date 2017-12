Sequestrati a Roma 300 kg botti illegali

ROMA, 30 DIC – I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno sequestrato in varie operazioni nella Capitale e e in provincia, complessivamente oltre 300 chili di botti illegali pronti per essere smerciati in vista della notte di Capodanno. Denunciate all’Autorità Giudiziaria cinque persone, di cui tre italiani e due cinesi, per il reato di detenzione e vendita di materiale esplosivo in difetto dell’Autorizzazione dell’Autorità di Pubblica Sicurezza. I controlli, eseguiti in alcuni negozi di Roma, Lido di Ostia, Zagarolo e Velletri hanno consentito di rinvenire e sequestrare “botti” privi di marchio CE ovvero con il marchio CE palesemente contraffatto.

