Serena, MUTA dopo il terremoto di AMATRICE, torna a parlare grazie a un TEMA a scuola

Per oltre un anno non ha parlato. Il dolore, il trauma, l’avevano sconvolta al punto da farle perdere la parola. Serena D’Amico, 15 anni, sopravvissuta al terremoto di Amatrice dell’agosto 2016, in cui ha perso la nonna, è tornata a parlare grazie a un tema a scuola.