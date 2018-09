SERIE A IN LUTTO: IL GRANDE CALCIATORE È MORTO POCO FA. I TIFOSI SONO SCONVOLTI

Una brutta notizia per i tifosi della Lazio, quelli più giovani e quelli coi capelli bianchi che nel 1974 sfumarono di bianco e di azzurro le strade di Roma per la vittoria di uno storico scudetto. All’età di 72 anni è morto Mario Facco, ex calciatore dei capitolini: si è arreso dopo aver lottato a lungo contro una grave malattia che lo ha strappato all’affetto dei propri cari e delle persone a lui vicine da sempre. Difensore alto 181 cm, cresciuto nell’Inter (ne indossò la maglia dal 1965 al 1968), Facco si trasferì nella Capitale alla fine degli Anni Sessanta e vi restò per 6 stagioni giocando scampoli di carriera ad Avellino e infine a Parma prima del ritiro avvenuto nel 1978. Tra le fila della Lazio conquistò due promozioni in Serie A e fu tra i protagonisti del titolo tricolore cucito sul petto. Il club ha dedicato un messaggio particolare al suo ex calciatore stroncato da un male incurabile.

fonte: Fanpage