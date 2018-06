MERCATO SERIE A: L’INTER ATTENDE NAINGGOLAN, PER LA ROMA ARRIVA PASTORE

Inter e Roma sono pronte a contendersi la scena nei prossimi giorni. La societaànerazzurra aspetta Radja Nainggolan per le visite mediche (domani il gran giorno) e accelera per Malcolm: con l’esterno d’attacco brasiliano ci sarebbe gia’ l’intesa, c’e’ da convincere il Bordeaux ma l’offerta nerazzurra (7 milioni per il prestito e 30 per il riscatto) dovrebbe far capitolare i Girondini. Martedi’ dovrebbe essere invece il giorno di Javier Pastore alla Roma, col Flaco atteso nella Capitale per chiudere l’operazione. Domani, nell’ambito dell’affare Nainggolan, la societa’ giallorossa accogliera’ invece Davide Santon e Nicolo’ Zaniolo, le due contropartite in arrivo da Milano. Chi invece lascera’ Roma, sponda biancoceleste, e’ Felipe Anderson: in dirittura d’arrivo la trattativa col West Ham per circa 40 milioni anche se si parla anche di un’intesa per 35 milioni piu’ 3 di bonus e un 10% sulla futura rivendita del brasiliano. I prossimi giorni potrebbero essere anche quelli dell’ufficialita’ di Joao Cancelo alla Juve ma sull’asse Valencia-Torino potrebbe nascere una nuova trattativa: i bianconeri avrebbero sondato il terreno per Rodrigo, 27enne attaccante ispano-brasiliano, 16 gol nell’ultima Liga. La sua clausola rescissoria e’ di 120 milioni di euro ma davanti a una buona offerta al Mestalla sono pronti a trattare. E mentre il Barcellona rischia di ostacolare i piani bianconeri per Golovin e Milinkovic-Savic, Marotta non molla Jack Wilshere: il centrocampista inglese lascera’ l’Arsenal a parametro zero, lo vogliono Wolverhampton, Crystal Palace e West Ham ma la Juve sarebbe pronta a mettere sul tavolo un ingaggio da 6 milioni lordi a stagione e tutto il suo appeal.

Intanto il Manchester United avrebbe deciso di rinunciare ad Alex Sandro: troppo alta la richiesta bianconera di oltre 55 milioni di euro per il laterale brasiliano, tanto che i Red Devils avrebbero dirottato le proprie attenzioni su Jose’ Luis Gaya, 23enne terzino sinistro del Valencia e dal costo molto piu’ abbordabile, circa 35 milioni di euro. Su Marko Pjaca, invece, c’e’ sempre la Fiorentina che vorrebbe proporre 7 milioni per il prestito e 18 per il riscatto. Potrebbe essere Asmin Begovic uno dei “tre nomi” che il Napoli sta esaminando per il dopo-Reina oltre ad Areola e Meret. Secondo l’edizione domenicale del “Daily Star”, i partenopei sarebbero, assieme al Fenerbahce, interessati al 31enne portiere bosniaco del Bournemouth, autore di un’ottima seconda parte di stagione. Rispetto al club turco, il Napoli puo’ offrire la chance di giocare la Champions ma Eddie Howe, manager dei Cherries, intende recuperare buona parte se non tutti i 10 milioni di sterline sborsati un anno fa per acquistare Begovic dal Chelsea. Occhio pero’ alla situazione di Faouzi Ghoulam: il Paris Saint Germain cerca un terzino sinistro e Jorge Mendes avrebbe offerto l’esterno algerino del Napoli al club francese, che potrebbe usare la carta Areola, nel mirino dei partenopei, per provare a chiudere l’operazione. Ghoulam, pero’, non e’ l’unico mancino sotto osservazione: all’ombra della Torre Eiffel resta viva la pista che porta ad Alex Telles, ex Inter ora al Porto. Il Real Madrid sfida il Barcellona per Thiago Alcantara, in uscita dal Bayern dove Lewandowski ribadisce la sua volonta’ di cambiare aria. Possibile derby di Manchester per Mbappe’: per questioni di fair-play finanziario il Psg potrebbe non riscattarlo dal Monaco.