Servizi: Pansa e Manenti prorogati

ROMA, 7 MAR – Il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, sentito il Cisr e recependo il parere del Copasir, ha disposto la permanenza per dodici mesi nei rispettivi incarichi di Alessandro Pansa (Dis) e Alberto Manenti (Aise), con l’intento di assicurare certezza e stabilità agli organismi che presiedono alla sicurezza della Repubblica. Ambienti di Palazzo Chigi sottolineano l’eccellente lavoro svolto dai servizi di intelligence e ricordano come la decisione non pregiudichi in alcun modo la facoltà del futuro Presidente del Consiglio di prendere al riguardo le sue autonome decisioni.

2018-03-07_1071738088