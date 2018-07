“SERVONO PIÙ IMMIGRATI PER PAGARE LE PENSIONI DEGLI ITALIANI” ALLARME DELL’INPS. SALVINI:”FOLLIA, VIVE SU MARTE”

“Gli italiani sottostimano la quota di popolazione sopra i 65 anni e sovrastimano quella di immigrati”. Lo ha detto il presidente dell’Inps, Tito Boeri, aggiungendo che “la deviazione fra percezione e realtà è molto più accentuata che altrove. Non sono solo pregiudizi. Si tratta di vera e propria disinformazione”. Per il presidente dell’Inps “dobbiamo aumentare l’immigrazione regolare, sono tanti i lavori che gli italiani non vogliono più svolgere”.

IL SISTEMA PENSIONISTICO

“Il nostro sistema pensionistico è in grado di reggere alla sfida della longevità, almeno sin quando si manterrà l’adeguamento automatico dell’età pensionabile alla speranza di vita e la revisione dei coefficienti di trasformazione. Ma non ha al suo interno meccanismi correttivi che gli permettano di compensare un calo delle coorti in ingresso nel nostro mercato del lavoro”, ha detto facendo riferimento al declino demografico eventualmente connesso alla riduzione dei flussi migratori.