Sesso in pubblico, quello che fanno è assurdo: «Mai vista una cosa del genere»

Una coppia straniera si è appartata in un cantiere per sesso in pieno e per oltre un’ora. Nessuno è intevenuto. Il fatto sarebbe accaduto nel primo pomeriggio di sabato scorso a Roma in una traversa di via Tiburtina. Un residente racconta: «Dal balcone si vedeva tutto chiaramente. In un primo momento ho riso, pensavo a uno scherzo. Ho chiamato i carabieri ma nessuno è intervenuto».

C’erano bambini e e famiglie affacciate dai balconi di un palazzo che conta almeno quaranta appartamenti, nonostante tutto la coppia ha continuato senza sosta il rapporto. I residenti hanno chiesto al responsabile del cantiere di migliorare le misure di accesso.