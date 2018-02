Sfida con coltelli tra minorenni

NAPOLI, 24 FEB – Si sfidano, armati di coltello, davanti ad una scuola di Pozzuoli (Napoli). Identificati e sottoposti a controllo un 14enne di Giugliano in Campania, due 13enni di Pozzuoli e un 14enne sempre di Pozzuoli, tutti appartenenti allo stesso gruppo. I primi tre sono stati trovati dai carabinieri in possesso di coltelli a serramanico con lame di 9 e 7 cm. Due i gruppi che si sono fronteggiati per intimidirsi mostrando le armi. La scena ha allarmato un cittadino che passava di lì e che non ha esitato a chiamare il 112 segnalando la sfida. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Licola che, nonostante i ragazzi si fossero allontanati per evitare guai con la giustizia, sono riusciti a rintracciarne tre a poche centinaia di metri. Un ragazzo è stato denunciato per porto illegale di armi da taglio mentre gli altri due, non imputabili, sono stati segnalati alla Procura per i minorenni di Napoli. Al termine delle formalità sono stati affidati tutti ai genitori.

