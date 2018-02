Sfida studenti per scuola di videogiochi

MILANO, 24 FEB – Inventare un videogioco da utilizzare a scuola per capire il senso della scoperta: con questo obiettivo oltre ottocento studenti si sono sfidati in dieci sedi distribuite in tutta Italia nella seconda edizione di [email protected], l’Olimpiade nazionale del videogioco nella didattica. Studenti dalla primaria alla secondaria superiore, divisi in 230 squadre, si sono dati battaglia per tutta la giornata per inventare e strutturare un videogioco sull’importanza della scoperta nell’evoluzione della conoscenza dell’uomo. I progetti saranno esaminati dalla giuria che decreterà un vincitore assoluto e tre per categoria (primaria, secondaria inferiore e superiore), annunciati in occasione degli Stati Generali della Scuola digitale in programma a maggio a Bergamo. L’iniziativa del Centro Studi ImparaDigitale punta a rivalutare il videogioco come vero e proprio strumento didattico.

2018-02-24_1241673939