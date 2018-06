Famiglia italiana con figlia piccola costretta a dormire in auto.

Un vero e proprio dramma, quello vissuto da una famiglia di Torre del Greco (Napoli), la cui capofamiglia si è ritrovata senza entrate economiche dopo aver perso il lavoro e, addirittura, sfrattata e costretta a dormire in macchina con i suoi familiari, compresa una bimba di appena tre anni.

IL DRAMMA

Nunzia De Metrio, 42enne che lavorava da 18 anni come domestica per la famiglia di Giuseppe Lembo, armatore e fondatore di Deiulemar, si era vista licenziare dopo il fallimento della compagnia. Da allora per Nunzia e per la famiglia è diventato quasi impossibile vivere. Ritrovatisi senza casa, nel febbraio scorso Nunzia e la sua famiglia avevano deciso di occupare abusivamente una casa popolare, ma la settimana scorsa la Procura di Torre Annunziata ha ordinato lo sfratto della famiglia, che si è vista costretta a dormire in auto, in un parcheggio nei pressi degli uffici comunali. «Ho lavorato a lungo per Lembo, ero una persona di fiducia e in 18 anni li ho anche seguiti in tutto il mondo, da Dubai al Giappone. Poi, nel 2015, mi hanno licenziato con una piccola liquidazione, ma ho perso anche 5mila euro che avevo affidato a loro. Non ho più nulla e ci hanno buttato in mezzo alla strada» dice Nunzia.

Intanto, cittadini comuni e associazioni hanno lanciato un appello al Comune affinché si possa trovare una soluzione.

Fonte: Leggo