Sgambati a Retenews24: «La gente vuole De Magistris in campo per le regionali, De Luca e il Pd hanno fallito. Ricostruiremo noi la sinistra europea»

Retenews24 incontra il consigliere comunale Carmine Sgambati (Agorà) da sempre vicino al sindaco di Napoli Luigi de Magistris. Sgambati ricopre anche la carica di consigliere delegato al Corpo di Polizia della Città Metropolitana.

Consigliere Sgambati, sabato è stato approvato in giunta il bilancio di previsione 2018, cosa ci può dire al riguardo?

Abbiamo approvato un bilancio che è un miracolo “laico”, io sfido qualsiasi giunta, qualsiasi sindaco d’Italia o d’Europa ad approvare un piano finanziario con un macigno del genere. Abbiamo ricevuto dal Governo lo stralcio del 70% di un debito odioso del passato, che non ci appartiene. Abbiamo fatto le dovute rimostranze e il governo ha riconosciuto che il debito è dello Stato, oggi siamo costretti a pagare gli interessi per non morire. In poche parole vogliono uccidere la città con meteoriti istituzionali.

Le tasse a Napoli aumenteranno?

Prima di affrontare le sfide che riguardano i servizi, noi non abbiamo aumentato nessuna tassa e li garantiremo tutti e assumereno persino. Da Napoli partirà una rivoluzione democratica e pacifica che farà capire a tutti che la città non può morire.

Lei è molto vicino al sindaco Luigi de Magistris, le prossime sfide elettorali come le affronterete?

Sono l’unico consigliere che da anni è vicino al sindaco Luigi de Magistris, sono rimasto da solo con “Napoli è tua” oggi sono con il gruppo Agorà. In Europa abbiamo dei contatti con i gruppi di Yanis Varoufakis, cofondatore del movimento europeo DiEM25 e ad alcuni gruppi francesi e spagnoli per ricostruire la nuova sinistra europea. Per le regionali, il sindaco sta subendo pressioni dalla gente per questa nuova sfida, il governatore De Luca ha deluso e lo stesso Pd si è sfaldato.

Napoli può riscattarsi agli occhi dell’Italia intera?

Napoli si impegnerà non solo politicamente e tutti i cittadini avranno modo e forma per sostenere la loro città, chi ama Napoli non l’abbandona.

Vincenzo Russo

Foto profilo Facebook Carmine Sgambati