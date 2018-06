Sgarbi: voto fiducia a governo Conte, nell’ignoranza io prospero. “Qualcuno un giorno dirà che questo è un governo illegittimo e proprio perché dove c’è disordine e ignoranza io prospero darò la fiducia piena a questo governo per vedere il vostro declino”. Lo ha detto il deputato Fi Vittorio Sgarbi parlando in dichiarazione di voto sulla fiducia al governo Conte in aula alla Camera. “Onorevole presidente di due vicepresidenti – ha detto Sgarbi – il suo discorso ha evidenziato un conflitto costituzionale e di interessi straordinario: lei non è stato incaricato da Mattarella ma da Di Maio. Questo è un governo Salvini che ha avuto come presidente che ha dato l’incarico Berlusconi che ha incaricato Salvini di fare un governo, e Salvini lo ha fatto, è un Bersani riuscito riducendo l’onorevole Di Maio al prossimo Alfano, ha un futuro straordinario”. “Ammiro il discorso di Molteni (Lega) – ha osservato Sgarbi – così estremista che credo che oltre alla giornata indimenticabile avremo una maggioranza inesistente perché voglio vedere con quale coraggio M5s voterà il programma indicato da Molteni, voteranno un programma contro qualunque matrimonio che non sia quello cristiano. Qualcuno un giorno dirà che questo è un governo illegittimo e proprio perché dove c’è disordine e ignoranza io prospero darò la fiducia piena per vedere il vostro declino”. “Voglio ricordare che da un dibattito democratico oggi potevano nascere per Fi suggestioni per votare Salvini che è alleato con loro in tutte le amministrazioni comunali dove si vota. Lega e Fi sono insieme in Italia e contro in Parlamento, qualcosa non funziona. Jung diceva ‘il limite della trinità è non inglobare il diavolo facendo la quaternità’. Inglobiamo i 5 stelle e facciamoli morire”, ha concluso.