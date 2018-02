Sgominata banda traffico droga, 15 fermi

CAGLIARI, 21 FEB – Dalle prime ore dell’alba oltre 120 militari delle compagnie di Carbonia, Cagliari, Nuoro, Lanusei, Sassari, Bonorva, Macomer, Iglesias, San Vito e Quartu in collaborazione con, le unità cinofile, i Cacciatori di Sardegna stanno eseguendo, in diversi centri dell’isola, 15 fermi per associazione a delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di droga. I fatti contestati riguardano un periodo di tempo che va da settembre dello scorso anno ad oggi. Le indagini sono state condotte dai carabinieri della Compagnia di Carbonia e coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Cagliari. I dettagli dell’operazione saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle 11 nella sede del Comando provinciale di Cagliari.

2018-02-21_1211725750