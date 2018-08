Si addormenta accanto al figlio, ma al risveglio lo trova morto a testa in giù. Tragedia devastante per la giovane mamma

Tragedia assura quella capitata alla 20enne Rowan Leach, madre single di Southampton. La donna aveva preso il piccolo Hadley dalla sua branda alle 3 del mattino per una poppata, poi si è addormentato con lui accanto. Quando si è svegliata, intorno alle 8, ha trovato il corpo esanime di suo figlio piccolo a faccia in giù nel letto. La donna ha immediatamente chiamato i soccorsi ed ha iniziato un massaggio cardiaco sul corpicino del piccolo. Nonostante gli sforzi, però, Hadley è stato dichiarato morto poco dopo.

L’inchiesta sulle cause della morte

Questa settimana di fronte alla Corte di Winchester si è svolta un’inchiesta per determinare cosa è successo nelle ultime ore di vita di Hadley, scomparso il 10 settembre dell’anno scorso. Il coroner Grahame Short non è in grado di stabilire esattamente come Hadley fosse morto, ma ha assicurato di non avere “critiche” nei confronti del “comportamento da madre” della signora Leach. Il sergente investigativo Matt Parker, che è stato incaricato di indagare sulla morte, ha detto di essere stato chiamato al Southampton General Hospital, ma ha addotto che non ci sarebbero circostanze sospette. Il caso dunque, resta avvolto in un alone di mistero.

fonte: Fanpage