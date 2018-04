Si assumono 450 Educatori a tempo indeterminato: ecco come candidarsi.

Nuove assunzioni nel territorio italiano. Diversi comuni italiani hanno annunciato l’assunzione di 450 Educatori -così come riportato da newslavoro- . I contratti previsti saranno a tempo indeterminato. L’annuncio è stato fatto dall’ Amministrazione Comunale e dal Ministro Marianna Madia.

“A Milano e in altre città finalmente potremo assumere il nuovo personale che ha superato le selezioni pubbliche.Il Comune di Milano ha a cuore questo tipo di servizi e speriamo con queste 450 nuove risorse di vedere un miglioramento nella qualità e nella quantità”.

Le 450 risorse saranno distribuite nelle 81 unità educative del Comune che includono 104 Nidi, 175 Scuole per l’Infanzia, 39 Sezioni Primavera, 1 Prima Infanzia, 2 Ludoteche e 9 strutture per “Tempo per le Famiglie”.Il nuovo piano di assunzioni andrà quindi a coprire tutte le sostituzioni del personale del prossimo triennio 2016 – 2019. CONTINUA A LEGGERE