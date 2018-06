SI È LANCIATO SOTTO UN TRENO: NON HA RETTO ALLA NOTIZIA DELLA BOCCIATURA…

Nessun messaggio di addio, nessun biglietto, nessun atteggiamento che lasciasse intuire i suoi propositi anche se da poche ore aveva saputo della bocciatura nell’istituto polesano che frequentava, in quarta superiore. Leonardo non c’è più. Si è gettato sui binari ed ha deciso di farla finita a 18 anni, Leonardo Faggion, perché non accettava la bocciatura. La tragedia si è consumati ieri, in quella che doveva essere una tranquilla domenica mattina, in Veneto.

IL SUICIDIO

Il ragazzo, che abitava a Megliadino San Vitale nella bassa padovana, ha aspettato che arrivasse il Regionale Mantova-Monselice e quello che doveva essere l’inizio delle vacanze è diventato il suo ultimo giorno. Ha oltrepassato il passaggio a livello a Borgo Veneto ed è scattato l’estremo gesto. Nulla da fare per i soccorritori.