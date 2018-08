Si mette alla guida e fa una strage. Sei persone coinvolte nel maxi incidente

Maxi incidente provocato da un’anziana donna che viaggiava in città ad una velocità particolarmente elevata. Questo quanto accaduto ad una signora di ben 92 anni che, nonostante l’età, non ha rinunciato alla guida. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto della donna avrebbe tamponato il veicolo che la precedeva per poi invadere la corsia opposta, colpendo altre due auto, poi un motorino, infine travolgendo due pedoni che transitavano sul marciapiede.

I danni

La donna non avrebbe riportato ferite gravi, mentre altre cinque persone hanno dovuto far ricorso alle cure dei soccorritori. Particolarmente gravi, al contrario, le condizioni di una ragazza 20enne coinvolta nell’incidente.

fonte: Fanpage