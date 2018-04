Si picchiano durante partita figli,daspo

COSENZA, 21 APR – Si sono picchiati durante una partita dei propri figli, impegnati nella gara tra il Pro Cosenza ed il Marca del campionato regionale calabrese categoria giovanissimi, e per questo sono stati sanzionati dal questore di Cosenza Giancarlo Conticchio con un daspo. I due genitori non potranno accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive per un anno. Il fatto è accaduto domenica scorsa. I due hanno iniziato a litigare poi si sono presi a pugni. Quindi sono stati divisi da altri genitori e dagli agenti delle volanti intervenuti su richiesta di un poliziotto libero dal servizio presente sugli spalti. Entrambi sono stati medicati nell’infermeria del campo e identificati dalla polizia. I giovanissimi calciatori, visibilmente scossi, durante la colluttazione hanno interrotto la partita per alcuni minuti. “Si è ritenuto – afferma la Questura – di dare un segnale forte per evitare il ripetersi di tali situazioni. I genitori, che devono essere d’esempio, hanno avuto un comportamento non consono”.

