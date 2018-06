SI SCHIANTA CONTRO UN ALBERO E MUORE A 25 ANNI: STRAZIO PER DARIO

Incidente mortale all’alba a Offida. A perdere la vita un giovane di soli 25 anni, Dario Troiani. Lo schianto è avvenuto sulla strada provinciale che dalla statale Salaria collega ad Offida. Probabilmente per un colpo di sonno o per una fatale distrazione dopo essersi recato in un locale da ballo a San Benedetto del Tronto.

LA VITTIMA

Era quasi rientrata a casa quando all’altezza del ristorante Villa San Lazzaro, a bordo della sua auto, si è schiantato contro un albero. A dare l’allarme una vicina di casa della vittima. Sul posto sono giunti i soccorsi del 118 ma per Dario Troiani non c’è stato nulla da fare.