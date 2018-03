Si sente male in piscina, muore 17enne

NAPOLI, 8 MAR – Un giovane nuotatore di 17 anni ha avuto un malore mentre si allenava in piscina ed è deceduto: la tragedia si è verificata intorno alle 16,30, a Caivano (Napoli), nel centro sportivo Delphinia. Il ragazzo, tesserato con la società Acquachiara Ati 2000 di Napoli, ha accusato un malore: è stato soccorso ma è morto malgrado un lungo tentativo di rianimazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della tenenza di Caivano. Il magistrato della Procura della Repubblica di Napoli Nord ha disposto il trasporto della salma del giovane Mario R. nel Secondo Policlinico di Napoli dove sarà eseguito l’esame autoptico per accertare le cause del decesso. ().

