Si tuffa in acqua per salvare figlia e nipotina: papà eroe muore affogato.

Si tuffa nel Ticino per salvare la figlia di 14 anni e la nipote di 9 ma muore annegato.

La tregedia

Il fatto si è consumato verso le 13: l’uomo si trovava sulle sponde del fiume per prendere il sole. Si era riunito con la famiglia già da un paio d’ore. Tutto si è svolto in pochi attimi. Le due bambine si trovavano in acqua a giocare e a fare qualche bracciata, quando si sono ritrovate entrambe in difficoltà ed hanno chiesto aiuto. In acqua si è gettato il papà della ragazzina di 14 anni, zio dell’altra bambina. L’uomo ha cercato di afferrare le due ragazzine ma a un tratto ha perso il controllo e si è inabissato, senza riuscire più a riguadagnare la riva a causa delle forti correnti e dei mulinelli che si sviluppano in quei punti del fiume. Stando alle testimonianze, le due ragazzine sarebbero state salvate da altri uomini della comunità filippina, in particolare da un altro zio che è riuscito ad afferrarle e a riportarle a riva sane e salve.