Si tuffa per salvare il cane, ma scompare nel canale: la tragedia sotto gli occhi del figlio di 10 anni

Incredibile quello che è accaduto ieri pomeriggio a Villafranca di Forlì: un uomo di 58 anni è affogato sotto gli occhi del figlio di 10 nel canale emiliano romagnolo nel tentativo di salvare il suo cane da caccia che sarebbe finito in acqua. L’uomo per cercare di tirarlo fuori si è tuffano in acqua ma, mentre l’animale si è salvato, lui è rimasto imprigionato ed è scomparso davanti agli occhi del piccolo che, come riporta l’edizione locale del Resto del Carlino, ha lanciato l’allarme.

Corpo trovato a 50 metri di distanza

Sul posto sono arrivati in tempi rapidissimi i sommozzatori da Bologna e i vigili del fuoco Saf (speleo-alpino-fluviale) specializzati in ricerche di questo tipo. Dopo un’ora di ricerche il corpo è stato ritrovato dai sub dei vigili del fuoco, a circa a una cinquantina di metri di distanza da dove l’uomo era entrato nelle acque dell’immenso reticolo idrico artificiale della regione. Una scena terribile davanti agli occhi del bimbo.

