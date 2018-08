“Siamo affondati tra le onde”. Terrore in mare per la nota voce della tv

Brutta disavventura in mare per il noto giornalista sportivo e voce del MotoGp (nonché vicedirettore di Sky Sport) Guido Meda. Lo yacht a bordo del quale viaggiava insieme ad altre 8 persone, tra cui 5 bambini, è finito sugli scogli al largo dell’Isola del Giglio. La barca lunga 15 metri a bordo della quale viaggiava il giornalista è affondata in seguito all’impatto, causato dal forte vento, ma i suoi occupanti sono stati tratti in salvo.

Il messaggio

“Vorrei conoscere le quattro persone mandate da un angelo custode che da riva ci hanno visto affondare tra le onde e hanno chiamato i soccorsi. Se non fosse stato per loro…” ha commentato su Twitter il giornalista.

fonte: Fanpage