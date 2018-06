“SIETE OSTAGGIO DI SALVINI E DELLA LEGA..” MILITANTI 5 STELLE SI SCATENANO SUL WEB. DI MAIO NEL MIRINO…

Arrivano le prime insoddisfazioni e soprattutto critiche da parte del movimento 5 stelle attraverso il proprio Blog dove sembrano urlare a squarciagola: “Siete ostaggio di Salvini e della Lega”. La base del Movimento si fa sentire sul Blog delle stelle. E lo fa con dure critiche nei confronti dello sbilanciamento di potere fra le due forze politiche di maggioranza. C’è chi insulta apertamente Salvini, chi sollecita chiarimenti sulle ultime vicende romane, chi spinge perché i cinquestelle portino in primo piano i propri temi, vedendoli oscurati dai proclami leghisti.

IL POST

“Bilancio e donatori dell’Associazione Rousseau: un 2017 indimenticabile”, quasi nessuno dei commenti è in linea con l’argomento del post. Si moltiplicano invece gli sfoghi sull’ingombrante alleato di governo. “Troppo spazio alla Lega, si rischia di essere messi nell’angolo”, lamenta un utente, Vincenzo Antona. “Un cambiamento (incisività, presenza e azione) potrebbero risvegliare le coscienze dei grillini che rischiano di assopirsi. Fico, Lombardi, Diba… e Beppe.. dove siete?”, è l’appello dello stesso elettore preoccupato. Il malcontento scaturisce soprattutto dalle ultime dichiarazioni di Salvini sull’intenzione di censire i rom. “Oggi Salvini chiede le schedature dei rom. Domani chiederà quelle dei gay. Oppure vorrà la chiusura dei consultori e la fine della 194”, scrive Viviana Vivarelli. “Purtroppo non è solo un linguaggio, è tutto un mondo rozzo e oscuro che si rialza nei discorsi nazi-fascisti di Salvini. L’incompatibilità coi comportamenti civili e moderati del 5stelle è lampante”, aggiunge l’attivista insoddisfatta, “facciamo questo nuovo sistema elettorale, prima che le incompatibilità interne o i nemici esterni abbattano questo Governo, che è come se camminasse in un campo minato”.