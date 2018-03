Silvia provvedi si dichiara- “Sono molto soddisfatta di me stessa. È stata dura, ma devo ammettere che è molto ripagante avercela fatta e riavere Fabrizio a casa. Siamo più forti di prima”. Sono le dichiarazioni d’amore di Silvia Provvedi, la giovanissima fidanzata 24enne di Fabrizio Corona. Silvia ospite della Toffanin a “Verissimo” si è lasciata andare a confidenze e confessioni a cuore aperto. “Lui sta cercando di essere perfettamente in linea con le prescrizioni che gli hanno imposto. Non può parlare con i giornalisti, deve condurre una vita semplicemente normale, mantenendo un profilo basso. Esce alle otto di mattina, torna alle sei di sera dopo aver fatto il suo percorso in comunità e poi mangiamo insieme”.

