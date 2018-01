Silvio Berlusconi a tutto campo da Barbara d’Urso

Berlusconi a tutto campo da Barbara D’Urso a Domenica live per la prima puntata dell’anno. Nella prima parte del programma sono andati in onda i servizi su Ken italiano e Allegra, la donna col seno più grande del mondo.

Subito dopo, Barbara D’Urso ha intervistato Berlusconi che ha parlato di povertà, tasse e del Movimento Cinque stelle: “Riteniamo che uno Stato moderno e civile debba trovare il modo di dare alle famiglie e ai cittadini quanto loro manca per passare una vita dignitosa e arrivare alla fine del mese. Sono 1,2 milioni le famiglie in Italia in cui lavora solo la donna. Complimenti, ma bisogna che anche gli uomini si diano da fare. Se queste donne percepiscono un reddito di 700 euro, lo stato verserà la differenza tra 700 e 1550 euro. Questi soldi si trovano facendo funzionare l’economia e creando nuovi posti di lavoro” ha detto Berlusconi.

Berlusconi si è espresso anche sulle pensioni minime: “Aumenteremo tutte le pensioni minime a mille euro al mese. Daremo questa pensione anche alle mamme che non hanno mai versato i contributi”.