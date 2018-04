Nuove rivelazioni su Simone Coccia, il fidanzato dell’onorevole Stefania Pezzopane e concorrente del GF, già nell’occhio del ciclone per i messaggi bollenti scambiati con Lucia Bramieri. A Domenica Live si discute della mancanza di rispetto che il concorrente del Gf avrebbe avuto nei confronti della sua compagna con cui è impegnato da quattro anni. A dividere i due fidanzati ci sono ben 24 anni di distanza, tanto che a Simone è stata messa subito l’etichetta di toy boy. La Pezzopane ha dovuto prendere tuttavia le distanze dalle stesse critiche, riemerse a distanza di tempo a causa della visibilità del reality e dell’attenzione verso il gossip collegata al programma e ha difeso il suo amore sui social. “Io mi fido di lui”. La discussione si accende tra gli ospiti del parterre di Barbara D’Urso quando Vladimir Luxuria insinua che il gieffino che decanta di avere avuto tante donne, abbia avuto anche altre relazioni di tipo diverso: “So per certo che Simone ha avuto anche delle relazioni con degli uomini, e io che odio l’ipocrisia non sopporto che una persona non dica la verità”. Una rivelazione shock quella dell’opinionista da cui anche la D’Urso prende le distanze: “Simone è nella casa e non può replicare alle tue forti affermazioni. Vedremo in futuro”.