Sindaco crea via per residenza clochard

POMPEIANA (IMPERIA), 28 GEN – Il sindaco di un piccolo borgo ligure, Pompeiana (Imperia), Pasquale Restuccia, ha creato una strada ad hoc per dare la residenza a un clochard italiano di circa 40 anni e permettergli di accedere a una serie di servizi dei quali non avrebbe potuto beneficiare in mancanza di domicilio. “Me lo permette la legge – ha spiegato il sindaco -. Questa persona da qualche mese vive a Pompeiana in un’autorimessa; mi è stata segnalata dai residenti e ho ritenuto opportuno dargli una mano”. La nuova strada si chiama Largo Comunale. Essendo regolarmente residente l’uomo potrà accedere ai servizi sociali e partecipare a un bando per l’assegnazione di un alloggio. In base alla legge 1228/1954, il sindaco ha creato “un’area di ‘circolazione comunale’ convenzionale e territorialmente non esistente chiamata Largo Comunale”. Qui verranno iscritti “in maniera progressiva nei numeri dispari i senzatetto e i senza fissa dimora – si legge – che in mancanza di un domicilio eletto reale risultino nati nel comune”.

2018-01-28_1281712566