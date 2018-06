Hai capito Siri? Il Senatore Leghista, braccio destro di Salvini, ha 150 mila euro di multe da….

Non c’ è solo una bancarotta fraudolenta per il crac della sua Mediaitalia nel passato di Armando Siri, neo senatore e guru economico della Lega. Ci sono anche una casa pignorata per oltre 40 mila euro di debiti nei confronti dell’ Inpgi, la cassa di previdenza dei giornalisti.

E sanzioni per affissione abusiva di manifesti non pagate al Comune di Milano per quasi 150 mila euro. Vicenda quest’ ultima che potrebbe creare più di un imbarazzo a quello che è diventato il super mattatore delle politiche fiscali del governo Conte. È lui infatti ad aver ideato la flat tax che tanto è piaciuta a Salvini, tanto da portarla nel contratto Lega-M5S.

È lui che in questi giorni spiega a destra e a manca quel provvedimento sulla “pace fiscale” che, in attesa della flat tax, avrà priorità sul resto. Pace fiscale, ovvero la possibilità per i piccoli contribuenti di saldare le cartelle esattoriali versando un importo scontato: “Ci saranno tre diverse aliquote – ha spiegato Siri -. Saranno pari al 25%, 10% e 6% della somma dovuta, a seconda delle condizioni in cui si trova il contribuente.

Molti aspetti, tra cui come valutare la difficoltà economica del contribuente, vanno ancora decisi. Ma sicuramente uno dei criteri fondamentali sarà il reddito”. Siri però sinora non ha detto una cosa: a seconda di quali saranno questi criteri, uno dei primi a presentare domanda di pacificazione potrebbe essere proprio lui. Già, perché nel 2014 il Comune di Milano ha emesso nei suoi confronti tre ordinanze di ingiunzione: una da 130 mila euro, una da quasi 17 mila e una da 1.700.

